Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 9 ноября, опустился ниже 76 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:06 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1,4125 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 75,9975 рубля.

В последний раз курс доллара находился ниже 76 рублей 22 сентября текущего года.

Выраженный позитив из США сказался на интересе к риску в мире, в том числе это коснулось и рубля, отмечают эксперты.

«Укреплению рубля способствовали и котировки нефти, подросшие на сообщениях о возможном отказе ОПЕК++ от наращивания добычи на фоне второй волны пандемии. В целом поводы для негатива ослабли, что позволит рублю консолидироваться на текущих уровнях. Тем не менее текущая динамика не выглядит устойчивой, повышенная волатильность сохранится в ближайшее время, и мы можем столкнуться с очередным эпизодом ослабления рубля», — комментирует начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.