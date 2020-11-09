СберБанк подключил к своей платежной системе популярную сеть туристических агентств «1001 Тур», которая входит в холдинг TBS Group, объединяющий несколько туристических брендов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Выбрав подходящее путешествие на сайте компании, клиент может оплатить его не выходя из дома, в «Сбербанке Онлайн», а также в устройствах самообслуживания банка», — говорится в релизе.

Кроме того, в офисе продаж компании «1001 Тур» или по электронной почте можно получить квитанцию со специальным QR-кодом для оплаты. Его достаточно отсканировать из приложения «Сбербанк Онлайн», чтобы моментально оплатить точную сумму платежа без комиссии.