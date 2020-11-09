Минфин России предложит на аукционах облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) и облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме 950 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

Министерство, в частности, разместит ОФЗ-ПК выпуска № 29020RMFS с погашением в сентябре 2027 года и ОФЗ-ПД выпуска № 26236RMFS с погашением в мае 2028-го в объеме до 450 млрд рублей и 500 млрд рублей соответственно по номинальной стоимости.

Дата начала размещения облигаций — 11 ноября, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.