Число заявлений на реструктуризацию кредитов неуклонно снижается. Эта информация от системно значимых кредитных организаций представлена в очередном выпуске информационного бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

Банки с 22 октября по 3 ноября получили от граждан 48,7 тыс. обращений по теме реструктуризации, что почти на 9 тыс. меньше, чем за предыдущие две недели. Количество заявлений от предпринимателей за этот период составило всего 4,3 тыс.



Граждане также продолжают направлять требования о предоставлении кредитных каникул, хотя срок приема подобных заявлений истек 30 сентября. Регулятор ранее рекомендовал банкам предлагать таким заемщикам реструктуризацию по собственным программам.

Системно значимые кредитные организации сообщили об аннулировании 33 тыс. требований о кредитных каникулах заявителям, которые не подтвердили свое соответствие критериям для их получения.

«В последние недели наблюдается замедление темпов аннулирования кредитных каникул, что является в том числе результатом взаимодействия Банка России с крупнейшими кредиторами. Среди кредитов, по которым аннулированы кредитные каникулы, доля обязательств заемщиков, вернувшихся в первоначальный график платежей без просроченной задолженности, либо полностью погасивших кредит, либо получивших каникулы в рамках собственных программ банков, составляет около 72% (по оперативным данным СЗКО)», — сказано в обзоре.

