СРО «МиР» выступила с инициативой создать на базе Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР) «финансового уполномоченного» для участников микрофинансового рынка в формате единого окна для первичных обращений клиентов, пишет «Коммерсант» . Соответствующее предложение организация обнародовала на экспертном совете по микрофинансированию в ЦБ на прошлой неделе. Клиенты смогут оперативно решать возникающие вопросы непосредственно с компанией-кредитором, без обращения в ЦБ.

Финомбудсмена для МФО предполагается создать на базе НАУМИР. Организации будут присоединяться к платформе добровольно, давая предварительное согласие на привлечение к ответственности и применение дисциплинарных мер воздействия в случае наличия повторного обращения, отметили в СРО «МиР». Платформа может стать конкурентом государственной службе финансовых уполномоченных.

Инициатива пока находится в стадии рабочего предложения, сообщили в ЦБ. В МФО положительно оценивают создание такой платформы — создание финансового омбудсмена вне рамок конкретной СРО должно обеспечить объективность подхода к рассмотрению дел, считают участники рынка. В НАУМИР согласны, что общерыночный финомбудсмен мог бы стать эффективным инструментом в работе с жалобами.

Как отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, оснований полагать, что создание такой структуры приведет к конфликту интересов со службой по защите прав потребителей ЦБ или службой финуполномоченного, нет.