Настроения негосударственного бизнеса в России осенью резко ухудшились, достигнув минимума с 2009 года, пишет РБК . Это следует из результатов октябрьского опроса консалтинговой компанией IHS Markit российских производителей товаров и поставщиков услуг. Устойчивое воздействие пандемии на спрос и деловую активность повлияло на ожидания компаний в отношении объемов производства, занятости и инвестиций в предстоящий год, констатировал экономист IHS Markit Шиан Джонс. Настроения российского частного сектора на фоне сохраняющейся экономической неопределенности оказались гораздо более мрачными, чем летом.

В октябре восстановление производственной активности приостановилось, а в обрабатывающей промышленности наблюдалось слабое ухудшение конъюнктуры, отмечает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. По его оценке, электропотребление в сентябре с устранением влияния календарного, сезонного и температурного факторов оказалось на 1,4% ниже докризисного мартовского уровня.

Бизнес отметил улучшение делового климата в августе По словам экспертов, индекс РСПП отразил лишь относительное улучшение настроений части бизнеса по сравнению с крайне тяжелыми предыдущими месяцами.

Сальдо между компаниями, которые прогнозируют рост цен реализации, и теми, кто ждет снижения, выросло до самого высокого уровня за год (+32%). По словам экономиста IHS Markit, это связано с тем, что бизнес стремится компенсировать потенциально более высокие издержки. Прогноз по найму работников в октябре оказался самым слабым с начала 2016 года: чистое сальдо компаний, прогнозирующих набор новых сотрудников в предстоящем году, в октябре составило всего +4%. Сальдо компаний производственного сектора, которые прогнозируют увеличение численности персонала, упало до десятилетнего минимума +3%.

Впервые с января 2009 года доля компаний, которые не планируют новые капитальные вложения, превысила долю планирующих — сальдо между ними ушло в отрицательную зону и составило минус 1%.

В официальном прогнозе социально-экономического развития России на 2021–2023 годы не заложено новое жесткое закрытие экономики по примеру весны 2020 года, и вопрос повторного введения карантинных ограничений деловой активности сейчас «не стоит в повестке», говорил ранее министр экономического развития Максим Решетников.