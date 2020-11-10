📰 Нестабильное поведение вкладчиков может привести к тому, что в октябре можно ожидать оттока в целом по банковской системе, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на мнение экспертов. Вполне вероятно, что произойдет небольшой отток со счетов физлиц, отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его словам, это связано как с очень низкими ставками по вкладам для населения и перетоком средств вкладчиков в другие формы инвестирования, так и с тем, что на фоне девальвации рубля часть вкладчиков предпочла переложиться в валюту.



📰 На этой неделе российская валюта продолжает укрепляться, пишет «Российская газета» , ссылаясь на аналитика ГК «ФИНАМ» Анну Зайцеву. По ее словам, поддержку рублю оказывает общее улучшение настроений на глобальных рынках и позитивное влияние фактора разделенного конгресса. Также поддержку рисковым активам, в том числе рублю, оказывают новости о позитивных результатах испытания новой вакцины от коронавируса. Что касается краткосрочных перспектив по рублю, при сохранении позитивных настроений на глобальных рынках у него есть шанс укрепиться до 75 в паре с долларом и до 89,5 — по отношению к евро.

📰 Каждый пятый моногород может остаться без льгот, пишут «Известия» . Речь идет о возможном сокращении на 20% территорий опережающего развития в этих городах, где компаниям-резидентам положены налоговые и другие льготы, оценили в экспертном совете по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике. В нижней палате считают это нецелесообразным. Эксперты говорят, что прежде нужно проанализировать каждый конкретный случай.

📰 Успешное тестирование вакцины от COVID-19 и победа Джо Байдена на выборах президента США вселили оптимизм в инвесторов, пишет «Коммерсант» . По итогам торгов 9 ноября ведущие европейские индексы прибавили 5–8%, российские — поднялись на 3–5%. Российский РТС вырос на 4,9%, вернувшись к максимальным значениям с 18 сентября. Рублевый индекс Московской биржи поднялся на 3,2% и вернулся к значениям середины сентября. Ведущие американские индексы в начале торгов прибавили 2,7–3,8%. Дорожали нефть и валюты развивающихся стран. Впрочем, для очередного спада на рынках тоже вскоре могут найтись причины, указывают эксперты.

📰 В России могут вернуть страхование от безработицы, пишет «Российская газета» . Также в следующем году может появиться единый портал занятости. О возвращении института страхования от потери работы эксперты говорят уже давно. В частности, на нем настаивают профсоюзы. Сегодня появляется много новых вызовов, поэтому от потери работы не застрахован никто, но люди должны пережить сложный период достойно, считают они. Как напомнил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, до 2001 года в России за счет работодателей страховали работников на случай потери работы. Размер обязательного страхования составлял 2% от заработной платы работника, что давало возможность в случае потери работы или сокращения рабочего времени получать 80% от размера утраченного заработка.