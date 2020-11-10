Мошенники продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе «Газпрома», передает РИА Новости.
Как указывает информагентство, сайт полностью копирует стилистику, логотип и цвета популярного отечественного медиахолдинга. На веб-странице размещена статья, в которой рассказывается о некоем сервисе газовой компании, который позволит любому желающему заработать на торговле нефтью и газом. Причем для этого, как утверждают создатели фальшивки, никаких знаний не потребуется.
Материалы на сайте содержат множество грубых ошибок: в частности, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря текущего года, а глава «Газпрома» Алексей Миллер назван там «председателем правления совета директоров». На самом деле Миллер занимает должности председателя правления и заместителя председателя совета директоров.
Активные ссылки в фейковой статье ведут на другой ресурс с формой для регистрации участников. На сайте навязчиво эксплуатируется образ компании, надежность которой гарантируется государством, но к самому холдингу ресурс не имеет отношения. При этом на сайте выложена липовая лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам несуществующего ПАО «Государственная платформа «Газпром».
Как рассказала РИА Новости контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, сайт, вероятно, представляет собой скам-ресурс.
«Это схема, в рамках которой пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить «комиссию», обычно порядка 300 рублей, а также ввести личную информацию. Но никаких выплат пользователь не увидит, а «комиссия» достается злоумышленникам», — пояснила Сидорина.
Основной задачей платформы названо «обогащение россиян с помощью национальных ресурсов». Участникам обещают полную анонимность и отсутствие рисков. «Единственным минусом платформы является количество доступных мест для участия», — говорится в описании схемы.
РИА Новости не указывает, о подделке сайта какого медиахолдинга идет речь. Между тем в материале РБК, опубликованном во вторник, говорится, что только за последнюю неделю злоумышленники зарегистрировали около сотни клонов сайта РБК, а с июня их число достигло 1,5 тыс. Речь идет о сайтах с доменом формата rbk-***.ru. На них опубликована фейковая новость о том, что государство якобы обязало газовые компании создать «единый проект по заработку». Гиперссылка в этом материале перенаправляет пользователя на мошеннический брокерский ресурс «Газ Руси», на котором пользователю предлагают заработать на торговле нефтью и газом.
Специалисты не впервые фиксируют подобные подозрительные сайты-клоны реальных СМИ, отмечает РИА Новости.
«Мошенники используют их имидж для создания клонов сайта медиахолдинга в расчете на то, что пользователи не заметят подделки», — объяснил РИА Новости технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
Он призвал пользователей с опасением относиться к подобным ресурсам и тщательно проверять информацию.
В «Газпроме» сообщили, что знают о попытках мошенников нажиться на имени компании.
В холдинге предупредили, что не несут ответственность за «возможные убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций».
Напомним, ранее Банки.ру разбирался с подозрительными предложениями по «микроинвестированию в «Газпром».