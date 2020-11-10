Страховщики отмечают рост активности мошенников на рынке автострахования в сегменте ОСАГО во время пандемии, сообщил заместитель генерального директора по управлению убытками ВСК Артем Король.

«Из-за пандемии и общей экономической обстановки в стране доходы граждан сокращаются, отдельных из них это толкает на незаконные способы получения денег. Рост числа мошеннических убытков отмечается в ОСАГО, в том числе по автомобилям, зарегистрированным в Абхазии и Южной Осетии. Сегодня в отдельных регионах доля мошеннических убытков достигает 50%, это оказывает очень серьезное давление на страховщиков. Вместе с этим отмечается снижение мошенничества в убытках по риску «Хищение». Инсценировки хищений путем продажи ТС за границу прекратились в связи с ограничением, связанным с выездом за границу и, соответственно, вывозом похищенных транспортных средств за пределы РФ», — рассказал Король.

По его словам, мошенники во время пандемии использовали уже известные схемы обмана потребителей. «Мошенники стали чаще действительно реально «бить» автомобили, увеличилось число «бытового мошенничества», когда обычные автолюбители при ДТП пытаются включить в состав ущерба повреждения, полученные ранее», — отметил эксперт ВСК.

Увеличилась активность мошенников и при продаже договоров страхования. «Например, полис ОСАГО может пройти проверку на сайте РСА (по номеру бланка или VIN автомобиля), но по факту посредники-мошенники предоставляют в страховую компанию искаженную информацию об автомобиле и лицах, допущенных к управлению, тем самым занижая стоимость полиса, клиенту же объявляют завышенную стоимость, а разницу в деньгах присваивают себе», — рассказал представитель ВСК.