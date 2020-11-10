Фондовые торги в РФ открылись во вторник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи потерял 1,45% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 944,41 пункта. Индекс РТС опустился на 1,9% — к отметке 1 212,75.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после скачка вверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перешли к коррекционным», — оценивала обстановку к началу сессии в РФ аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в умеренный коррекционный минус в связи с фиксацией прибыли по ряду рисковых активов на торгах вторника. Снижение, однако, скорее, будет носить сдержанный характер, так как рынку на данный момент нужна лишь передышка после ралли, а нереализованные потенциалы роста сохраняются. Отвоевать часть сокрушительных потерь, в частности, могут золотодобытчики», — прогнозировала она перед стартом торгов.