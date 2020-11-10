Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар повысился на 24 копейки, а евро — на 36 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,48 рубля (плюс 20 копеек), курс евро — 90,46 рубля (плюс 26 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром продавцам удалось пройти уровень 77 рублей и протестировать отметку в 76 рублей. Если цена на нефть не будет сильно корректироваться вниз после вчерашнего ралли, то курс доллара двинется ниже к зоне 75—75,2 рубля, прогнозировал эксперт.

«Ожидаем коррекционного снижения рубля в начале сессии, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 76,5 рубля. При этом в ходе торгов давление на национальную валюту может сохраниться на фоне возвращения нефти марки Brent в диапазон 40—42 доллара за баррель, а также дальнейшего ослабления валют развивающихся стран. В результате при существенном ухудшении внешней конъюнктуры в ходе торгов американская валюта может протестировать отметку 77,5 рубля», — пояснял главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.