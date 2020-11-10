Райффайзенбанк запустил цифровой сервис, который позволяет работодателям подключать сотрудников к зарплатному проекту в индивидуальном порядке. Об этом во вторник сообщили в кредитной организации.

«С помощью специальной ссылки, которую компания может разметить в интранете (внутренней сети. — Прим. ред.), отправить по корпоративной почте или встроить в процесс онбординга, новый сотрудник получает возможность самостоятельно изучить тарифы, выбрать зарплатную карту, а также дату и место доставки», — рассказали в «Райффайзене».



«Банк берет на себя коммуникацию с работниками в части консультирования по продукту и согласования деталей доставки. Это не только экономит ресурсы работодателя, но и позволяет сотрудникам самостоятельно выбирать зарплатный продукт и более гибко управлять своим временем, не привязываясь к конкретному банковскому отделению», — комментирует руководитель отдела развития зарплатных проектов Райффайзенбанка Владимир Лефтерогло.