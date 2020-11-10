Количество краж, совершенных с банковских счетов и из электронных кошельков, за девять месяцев этого года в России выросло в два раза, а на Камчатке, в Красноярском крае и Санкт-Петербурге — многократно. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры «Состояние преступности в России», данные которого приводит ТАСС.

Согласно материалам, каждая четвертая в стране кража совершена с банковского счета или в отношении электронных денег, при этом их число по сравнению с прошлым годом увеличилось практически вдвое — до 121,2 тыс. «Многократно число таких краж возросло в Камчатском (с 10 до 309), Красноярском (с 204 до 3 927) краях и Санкт-Петербурге (с 740 до 5 310)», — уточняется в документе.



Кроме того, согласно материалам Генпрокуратуры, за девять месяцев почти вдвое больше выявлено мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа (23,5 тыс.). «Увеличение таких деяний зафиксировано практически повсеместно (в 77 регионах)», — говорится в документе. Наибольший прирост отмечен в Саратовской, Омской областях и Москве.