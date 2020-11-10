За период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% (с 23 апреля по 1 ноября 2020 года) в России зарегистрировано более 107,8 сделок, говорится в сообщении Росреестра. За май было оформлено 9,3 тыс. сделок по льготной ипотеке. В последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. сделок в месяц в августе, сентябре и октябре, отмечает ведомство.

«Большинство сделок по программе льготной ипотеки под 6,5% зарегистрировано в Приволжском федеральном округе — 27,1 тыс. Регионы-лидеры: Санкт-Петербург (14 963), Ростовская область (7 414), Краснодарский край (7 150), республики Татарстан (5 000) и Башкирия (4 109)», — сообщает Росреестр.

Также отмечается, что большой популярностью в регионах пользуется программа сельской ипотеки. По состоянию на 1 ноября 2020 года зарегистрировано почти 16,4 тыс. объектов недвижимости, приобретаемых на условиях данной программы.

«Наибольшую популярность программа набрала в Приволжском федеральном округе (зарегистрировано 5,7 тыс. объектов). Регионы-лидеры: республики Башкирия (1,8 тыс.), Татарстан (777), Омская (895) и Ростовская области (514)», — говорится в сообщении ведомства.