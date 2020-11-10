Темпы роста числа киберпреступлений в РФ замедлились по итогам девяти месяцев этого года. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры «Состояние преступности в России», данные которого приводит ТАСС.

«На деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, приходится одно из четырех регистрируемых в текущем году преступлений. Ранее отмечавшиеся практически двукратные темпы их увеличения несколько замедлились, а по итогам девяти месяцев составляют 77%», — отмечается в материалах Генпрокуратуры.



Как и прежде, больше половины всех киберпреступлений совершается с использованием Интернета (209,7 тыс.), свыше 42% — через средства мобильной связи (155,2 тыс.). Всего с начала года выявлено 363 тыс. подобных криминальных деяний.