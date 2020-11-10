Сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob запустил платформу для найма и трудоустройства самозанятых. Как сообщили в SuperJob, на старте проект сразу охватил всех пользователей портала в 85 регионах России: и работодателей, и соискателей. К новой платформе смогут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Платформа создана на базе инфраструктуры SuperJob. Для участия соискателю необходимо отметить «Готов работать как самозанятый и ИП» в блоке «Должность и доход». Также у работодателей в фильтре поиска кандидатов появляется опция «Самозанятые и ИП».

Как напоминают в SuperJob, с 1 июля 2020 года уже 84 региона ввели на своей территории налог на профессиональный доход, а всего в России насчитывается уже более 1 млн зарегистрированных самозанятых. В компании рассчитывают, что новый сервис поможет вдвое увеличить количество самозанятых в стране в течение года.

По наблюдениям экспертов портала, наиболее активно самозанятых привлекают в сферах перевозок, логистики, строительства и ретейла — секторах, подверженных сезонным всплескам спроса.



В SuperJob подчеркивают, что компания активно работает над развитием дополнительных сервисов для заработка и профессионального развития. В 2020 году компания запустила сервис «Услуги» для найма специалистов на разовые работы. В SuperJob планируют развивать платформу для самозанятых с помощью дополнительных сервисов и для соискателей (онлайн-консультации по регистрации статуса самозанятого, профориентации и построению карьеры), и для работодателей (планируются вебинары о тонкостях найма самозанятых и работы с ними).