Восстановление экономики России в октябре, после неплохой динамики августа и сентября, несколько замедлилось, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Что касается текущего момента, несколько слов. Действительно, ситуация непростая, мы все это понимаем. Экономика в общем достаточно неплохо восстанавливалась и в августе, и сентябре. Сейчас ситуация эпидемиологическая такая тревожная, поэтому восстановление экономики в сегодняшний момент, мы видим, есть некоторое замедление в этом процессе», — сказал Решетников на встрече с представителями МСБ Рязанской области.

Он отметил, что у бизнеса есть тревожные настроения и ожидания, при этом по объективным показателям экономика функционирует, «пусть на чуть сниженных оборотах».

«Объем погрузки по железной дороге в октябре у нас вышел на уровень прошлого года, энергопотребление (за вычетом фактора нефтяной отрасли и сделки ОПЕК+) тоже, в общем-то, восстановилось, по обороту контрольно-кассовой техники, за исключением ряда отраслей, восстановление, в том числе и в секторе МСП, тоже состоялось. То есть мы видим, что по объективным параметрам, притом что есть такое настроение, очевидно, но по этим параметрам экономика, пусть на чуть сниженных оборотах, но тем не менее в общем функционирует, и жизнь, что называется, идет», — добавил министр.