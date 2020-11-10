Ситуация в ряде секторов потребительского рынка РФ близка к критическому уровню, поэтому Минпромторг РФ считает необходимым приложить максимальные усилия для недопущения второго локдауна. Об этом сообщил директор департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, выступая на форуме «Неделя ретейла — 2020».

«Мы сейчас очень боимся, как будет развиваться ситуация дальше. Мы считаем, наше министерство считает, что нам кровь из носа надо обойтись без каких-либо ограничений новых в работе, закрытия магазинов, как было весной. Потому что без этих закрытий, я могу пару цифр назвать, ситуация в некоторых секторах близка к крайней точке: трафик в торговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге находится на уровне 70% от прошлого года», — сказал он.

Российская экономика потеряла в первом полугодии из-за режима самоизоляции 8% ВВП Восстановление экономики России в конце II и в III кварталах 2020 года прошло быстрее, чем это предполагалось.

Кузнецов напомнил, что в течение июня — июля торговые центры открылись и трафик дошел до 90% от уровня прошлого года, при этом с сентября и без ограничений в их работе началось падение посещаемости. «Сейчас относительно неплохо себя чувствуют крупные транснациональные бренды одежды. Все остальные работают в очень серьезный минус, кроме фуд-ретейла. Крупные федеральные сети чувствуют себя неплохо», — отметил он.