Авторизоваться в сервисе «Сбер ID» теперь можно не только с помощью QR-кода или push-уведомления в онлайн-банке, но и по номеру телефона. О новой опции сообщили во вторник в СберБанке.

Чтобы войти в тот или иной сервис «Сбера» и его партнеров с помощью «Сбер ID», пользователь нажимает на соответствующую кнопку — «Войти по «Сбер ID». Далее ему предлагаются варианты для авторизации.

При выборе авторизации с помощью телефона необходимо ввести свой номер телефона и подтвердить вход с помощью push-уведомления в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Если такой номер телефона не зарегистрирован, пользователь получает СМС от отправителя «Сбер ID», после ввода которого ему предлагают зарегистрироваться.



В число компаний экосистемы СберБанка, в которых можно авторизоваться по «Сбер ID», входят «СберМаркет», Okko, «Ситимобил», «Работа.ру», Delivery Club, «СберЗвук», «ДомКлик» и еще более 80 ресурсов.