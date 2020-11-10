России без развития транспортной отрасли будет сложно выполнить задачу по вхождению в пятерку крупнейших экономик мира, заявил кандидат на пост главы Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая в Госдуме.

«Сейчас в правительстве проходит согласование стратегии до 2035 года, и хочу вам сказать, что транспортная отрасль является одной из ключевых стратегических отраслей народного хозяйства РФ. И если та цель, которую мы с вами провозгласили, а именно войти в пятерку крупнейших экономик мира, без транспортной отрасли это будет сделать проблематично, потому что транспорт и подготовка территорий являются предтечей всех крупных проектов, в какой бы отрасли мы с вами ни находились», — сказал Савельев.

По его словам, транспорт обеспечивает 6,2% ВВП страны, в отрасли задействованы 5,5 млн человек. Среди приоритетов Минтранса он назвал развитие автомобильных дорог общего назначения, протяженность которых планируется увеличить почти вдвое, железнодорожного транспорта, Северного морского пути.

«Безусловно, создание этой опорной сети, создание транспортных логистических узлов, организация модальных, интермодальных перевозок являются ключевыми составляющими, теми звеньями, благодаря которым мы сможем решить задачу мобильности населения, а другими словами — улучшения качества жизни», — отметил Савельев.