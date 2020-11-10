Транспортные карты студентов для льготного проезда в городском и пригородном транспорте Подмосковья в период с 16 по 29 ноября будут заблокированы. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Власти региона ввели дополнительные ограничения, направленные на снижение темпов распространения коронавируса. «Среднесуточная выявляемость новых случаев заражения COVID-19 в Подмосковье выросла на 19% за минувшую неделю. Ситуация остается напряженной», — поясняется в материале.

Как сообщается, обязанность оставаться дома для жителей области старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлена до 29 ноября 2020 года включительно. Ранее режим самоизоляции для граждан из групп риска действовал по 15 ноября.

Эта мера не распространяется на руководителей организаций, медиков и тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Всем остальным выйти из дома можно в экстренных случаях, за обращением в медучреждение, покупкой продуктов или лекарств в ближайшем торговом пункте.

В ближайшие две недели, с 16 по 29 ноября, техникумы, колледжи и вузы Московской области будут работать в дистанционном режиме обучения. «Перевод студентов на «дистанционку» позволит обеспечить им дополнительную безопасность в условиях пандемии», — подчеркивают власти Подмосковья.

Со среды, 11 ноября, по 29 ноября держатели социальных карт жителя Московской области в возрасте старше 65 лет и имеющие хронические заболевания не смогут воспользоваться правом льготного проезда в городском и пригородном подмосковном транспорте, электричках, а также в Московском метрополитене и МЦК.

В Подмосковье людям старше 65 лет заблокируют социальные карты Это планируется сделать для того, чтобы оставить пожилых людей дома.

Если гражданин старше 65 лет продолжает работать, его карту разблокируют по заявлению работодателя.

«С 16 по 29 ноября будут заблокированы и транспортные карты учащихся — студентов вузов и колледжей, если они не осуществляют добровольческую деятельность. По картам нельзя будет проехать по льготным тарифам ни в городском или пригородном транспорте Московской области, ни в электричках», — отмечается в сообщении.

С 11 ноября волонтерам в Подмосковье снова предоставят право бесплатного проезда. Эта мера действовала весной и летом 2020 года. Позже ее отменили. Волонтеры смогут получить единые транспортные карты, купленные за счет средств бюджета Московской области. На лицевых счетах будут деньги для проезда.



Кроме того, прием жителей в центрах занятости населения и управлениях социальной защиты будет вестись только по предварительной записи. Также приостанавливается работа полустационарных отделений организаций социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов.