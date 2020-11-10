СберБанк не выполнит план по прибыли 1 трлн рублей в 2020 году из-за пандемии коронавируса, заявил глава банка Герман Греф журналистам.

«Единственный параметр, по которой мы не выполнили нашу стратегию – это достижение параметра прибыли в этом году в размере 1 трлн рублей. Но очевидно, что этому помешал форсмажор с COVID-19, если бы не COVID … мы несомненно бы достигли прибыли 1 трлн рублей», – отметил Герман Греф.

Напомним, чистая прибыль группы СберБанка по МСФО за III квартал текущего года достигла 271,4 млрд рублей, что на 73,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по итогам девяти месяцев чистая прибыль группы уменьшилась на 11,8% в годовом выражении, составив 558,6 млрд рублей. По РСБУ чистая прибыль СберБанка за десять месяцев текущего года составила 641,1 млрд рублей.