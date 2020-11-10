Наблюдательный совет «Сбера» утвердил новую стратегию и дивидендную политику до 2023 года, сообщил глава банка Герман Греф журналистам.



По словам Грефа, основным фокусом группы будет построение полномасштабной интегрированной экосистемы.

«Мы понимаем долгосрочность развития нашего бизнеса при сохранении доходности на капитал для наших инвесторов на достойном уровне. Мы сохранили текущий уровень достаточности базового капитала в качестве целевого уровня в размере 12,5% и взяли за базу 50% (от прибыли. — Прим. ред.), уровень дивидендов, который был достигнут в этом году и, надеюсь, будет достигнут на горизонте новой стратегии», — отметил он.

Параметры стратегии и дивидендной политики глава банка раскрывать отказался. О них расскажут подробнее на Дне инвестора 30 ноября.