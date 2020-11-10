Госдума на пленарном заседании утвердила Александра Новака на посту вице-премьера РФ. Накануне комитет нижней палаты парламента по энергетике проголосовал за соответствующую рекомендацию. Также Госдума утвердила пять кандидатур новых министров, которые премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в нижнюю палату парламента.

В частности, утверждена кандидатура руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ. За него проголосовали 274 депутата, против не выступил никто, 55 — воздержались.

Александра Козлова утвердили на посту министра природных ресурсов и экологии. Накануне комитеты по экологии и охране окружающей среды, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовали нижней палате принять соответствующее решение.

Также утверждена кандидатура Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу «ВЭБ.РФ»), на должность главы Минвостокразвития РФ. В понедельник профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал это решение нижней палате парламента.



Кандидатуру гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова утвердили в должности министра энергетики. Накануне профильный комитет нижней палаты проголосовал за соответствующую рекомендацию.

Госдума утвердила и Ирека Файзуллина в должности министра строительства и ЖКХ. За его кандидатуру проголосовали 328 депутатов, против — не было, воздержались — 38. До выдвижения на министерский пост Файзуллин занимал должность первого замглавы Минстроя. Руководитель министерства Владимир Якушев перешел на пост полпреда президента РФ на Урале.

Согласно новому закону о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, в таком случае их утверждение нижней палатой уже не потребуется.

Соответствующие положения пока не закреплены в регламенте Госдумы.