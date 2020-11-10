В банке «Зенит» до 28 февраля 2021 года включительно действует акция «Добро пожаловать», сообщает пресс-служба кредитной организации. Держателям платежных карт при оплате товаров или услуг на сумму от 1 тыс. рублей возвращается кешбэк в размере 300 рублей.



«Для получения средств необходимо совершить покупку не позднее 14 дней с момента активации новой карты. Акция распространяется на дебетовую и кредитную «Карту привилегий» всех платежных систем, за исключением зарплатных продуктов», — говорится в релизе.

Дебетовая «Карта привилегий» позволяет получать ежемесячно кешбэк до 5% и до 6% годовых на остаток по счету. По кредитной «Карте привилегий» предоставляются лимит до 1 млн рублей с льготным периодом до 50 дней и кешбэк до 5%. Клиенты также могут подключить рассрочку. Обслуживание по картам — бесплатное.