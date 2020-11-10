Транскапиталбанк внедрил новый сервис, в рамках которого клиенты банка — физические лица могут быстро зарегистрировать ИП и ООО, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сервис доступен как гражданам России, так и нерезидентам. Весь комплекс услуг по регистрации малых предприятий осуществляется бесплатно.

В рамках сопровождения действующих клиентов банк ТКБ предлагает сервисное решение, в рамках которого все рутинные операции переведены в онлайн и не требуют обязательного визита в банк. К примеру, внесение изменений ОКВЭД, изменение информации об учредителях, смене юридического адреса и внесение изменений в уставный капитал можно проводить в режиме онлайн.



Также в рамках нового сервиса по обслуживанию субъектов малого бизнеса возможна экспертная поддержка специалистов банка в случае необходимости ликвидации предприятия.