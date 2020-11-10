Клиенты «БКС Мир инвестиций» получили возможность направлять кешбэк по картам БКС Банка на покупку инвестиционных продуктов: компенсировать брокерскую комиссию, покупать отдельные ценные бумаги или готовые инвестиционные решения (например, ПИФы или структурные продукты), сообщает пресс-служба компании.

«Для зачисления кешбэка на брокерский счет в приложении «БКС Мир инвестиций» нужно нажать «Переводы», затем «Пополнение брокерского счета», после чего выбрать счет списания «БКС Бонус». Минимальная сумма бонусов, доступная для перевода на брокерский счет, составляет 5 тыс. (один бонус равен одному рублю). После операции зачисления средства с брокерского счета можно направлять на свои инвестиционные цели», — говорится в релизе.

Кешбэк за покупки по банковским картам БКС Банка зачисляется ежемесячно на бонусный счет. Размер начислений составляет 3—11% от суммы покупок в «любимой категории» и зависит от вида карты. Максимальный уровень кешбэка 11% выплачивается при подключении пакета услуг «Элит», в рамках которого также есть возможность выбрать категорию «Повседневные траты» и получать бонусы практически за все ежедневные покупки.