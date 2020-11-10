Счетная палата и Центробанк заключили обновленное соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документами поставили глава контрольного ведомства Алексей Кудрин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ожидается, что соглашение выведет отношения регулятора и СП на новый уровень взаимодействия.

«Сегодня Центральный банк — не только наш объект проверки, но и крупный партнер. И мы собираемся усилить наше сотрудничество, прежде всего для оценки социально-экономической ситуации и влияния основных факторов социально-экономического развития нашей страны. Конечно, будем изучать риски, связанные с этим развитием», — сказал Кудрин.

Набиуллина отметила, что отношения между Банком России и Счетной палатой всегда были конструктивными.

«Очень важно, что мы подписываем сегодня соглашение, которое, мы надеемся, выведет нас на новый уровень взаимодействия. Мы заинтересованы в том, чтобы повышать прозрачность нашей деятельности для общества в целом. Это ключевое направление, чтобы было доверие к политике Центрального банка, и здесь, конечно, мы видим Счетную палату как ключевого партнера», — сказала председатель ЦБ.

Необходимость обновления соглашения связана с тем, что с момента подписания в 2006 году прошлого документа изменились полномочия Банка России, который стал мегарегулятором и отвечает за надзор, регулирование и развитие во всех секторах финансового рынка. В свою очередь Счетной палатой в 2018 году была принята новая стратегия развития на 2018—2024 годы, которая также внесла изменения в подходы к работе ведомства.

Новое соглашение учитывает произошедшие изменения и предусматривает усиление информационного взаимодействия, обмен экспертными оценками и мнениями, оказание взаимной консультативной помощи.