МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физлицам на развитие предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов, по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 млн рублей. При этом рефинансирование также могут получить самозанятые граждане, которые только зарегистрировались в таком статусе.

Ставка зафиксирована на уровне 7,75% годовых, срок — до трех лет. Обеспечение и залоги в рамках программы кредитования не требуются.

Кредитование самозанятых МСП Банк запустил с 1 июля 2020 года и стал первым в России банком. Для получения кредита требуется минимальный пакет документов. В онлайн-формате заполняется заявка и анкета через систему дистанционного кредитования банка (smbfin.ru), прикладывается справка о регистрации и доходе из сервиса «Мой налог». Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

