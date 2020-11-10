Минэкономразвития пока не видит оснований для пересмотра прогноза по динамике ВВП в 2020 году, ситуация в экономике развивается в рамках представленного прогноза, согласно которому спад ВВП составит 3,9%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы пока идем в рамках того прогноза, что есть (минус 3,9%). У нас могли бы быть, наверное, в какой-то момент основания по его пересмотру в лучшую сторону, но сейчас точно нет. Мы пока эти мысли отложим и посмотрим, как будет развиваться ситуация, но говорить о том, что он (прогноз) будет ухудшен, тем более существенно ухудшен, сейчас никаких оснований нет. Поэтому мы идем в рамках тех предпосылок, предположений, что сделали в августе — сентябре», — сказал Решетников.