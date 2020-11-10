Министерство экономического развития в ближайшее время внедрит систему рейтингования микрофинансовых организаций (МФО), которая призвана стимулировать регионы максимально эффективно использовать средства, выделяемые на поддержку бизнеса. Об этом заявил во вторник, 10 ноября, министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Рязанской области.

«Мы буквально на днях после обсуждения с регионами утвердили концепцию развития микрофинансовых организаций с учетом накопленного опыта. В ближайшее время внедрим систему рейтингования микрофинансовых организаций для того, чтобы побудить регионы максимально активно и эффективно использовать выделяемые средства», — сказал министр.

По его словам, такой же механизм планируется использовать в отношении региональных гарантийных организаций. «Мы видим, что нагрузка на капитал в разных регионах разная. Кто-то выдает на рубль капитала 3—4 рубля гарантии, реализуя более агрессивную политику, кто-то, наоборот, умудряется выдавать 90 копеек, применяя сверхконсервативный подход. Наша позиция состоит в том, что сейчас надо максимально активно помогать бизнесу, даже понимая, что какие-то гарантии могут потенциально оказаться неудачными», — подчеркнул Решетников.

Результаты рейтингования будут учитываться при формировании «дорожных карт» развития регионов, а также могут быть использованы при формировании стратегий развития отдельных МФО.



Учитывая, что каждая МФО решает определенные региональные задачи (поддержка приоритетных в регионе групп МСП, отраслей экономики), в рамках рейтинга выделены три тематических блока: экономическая, бюджетная и социальная эффективность.

Первое (пробное) рейтингование планируется осуществить к 2021 году, далее — ежегодно с опубликованием результатов рейтингования в открытых источниках (мойбизнес.рф, Цифровая платформа). С учетом итогов рейтингования будут предусмотрены дальнейшие механизмы поддержки государственных МФО. Кроме того, на их базе будет формироваться перечень контрольных действий со стороны Минэкономразвития России в отношении МФО, при рейтинговании которых выявлены проблемы.