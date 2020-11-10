В России за девять месяцев текущего года выдано 552,8 тыс. автокредитов на 438 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс», уточнив, что показатели оказались ниже, чем за тот же период 2019 года, на 7,4% и 2,3% соответственно.

Средняя сумма автокредита в сентябре 2020 года составила 814,3 тыс. рублей (плюс 6,2% к сентябрю 2019-го).

Совокупный портфель автокредитов по итогам сентября достиг 855,6 млрд рублей (плюс 8,8%).

Уровень просроченных более чем на 90 дней автокредитов составил 7,46%, что на 0,88 процентного пункта выше уровня на 30 сентября 2019 года.

Средний срок выдаваемого автокредита по итогам сентября 2020 года составляет 51,68 месяца (плюс 5,8% к сентябрю 2019-го).



Топ-пятерку регионов по объему выдачи кредитов в сентябре составляют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край, при этом в Москве и Петербурге объем выдачи уменьшился по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года (на 19,8% и 0,1% соответственно), а в остальных трех регионах — вырос.