Электронная трудовая книжка станет практически полным аналогом бумажной версии. С 2021 года по желанию работников в нее будут включены записи о трудовом стаже за все предыдущие периоды. Для этого правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий изменения в федеральном законе «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Ранее предполагалось, что в электронной трудовой будут содержаться сведения о трудовом стаже только начиная с 2020 года, поэтому бумажную книжку все равно нужно было хранить. Теперь в этом нет необходимости. Достаточно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, и все записи о трудовом стаже перенесут в электронный вид.

«Таким образом, электронная форма трудовой книжки станет почти полным аналогом бумажной. В ней также будет информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора», — говорится в сообщении Кабмина.

Посмотреть электронную книжку можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале Госуслуг, а также через приложения этих ресурсов для смартфонов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. Сотрудники вправе выбрать любой формат — бумажный или электронный. Сообщить о своем решении работодателю необходимо до 31 декабря 2020 года.

При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдается на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение. При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продолжит вносить в нее сведения и параллельно ведет электронный документ. Право на сохранение бумажной трудовой остается и при смене работы. Изменить решение и перейти на электронную версию книжки можно в любой момент после 2021 года.

Если же работник не подаст никакого заявления, то за ним по умолчанию сохранится бумажная трудовая. У всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

Вопрос об изменениях в формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде обсуждался на заседании правительства 5 ноября. По словам Михаила Мишустина, введение электронной книжки упростит процедуру трудоустройства или предоставления сведений о своей трудовой деятельности.