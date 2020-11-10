Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году до 40,61 с 41,19 доллара за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на уровне 46,59 доллара за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 38,24 доллара за баррель в 2020 году и 44,24 доллара в 2021-м.

Предложение нефти в мире в этом году, по оценке ведомства, прогнозируется на уровне 94,42 млн баррелей в сутки, а спрос составит 92,91 млн баррелей. При этом в 2021 году на рынке будет наблюдаться дефицит топлива в 0,4 млн баррелей в сутки (предложение нефти — 98,39 млн баррелей, спрос — 98,8 млн баррелей), считают в Минэнерго США.

Министерство понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,39 млн баррелей (минус 0,5%) и немного повысило на 2021-й — до 11,1 млн с 11,09 млн баррелей.

EIA ожидает, что добыча нефти в США снизится до 11 млн баррелей в сутки во II квартале 2021 года по сравнению с 11,2 млн баррелей в ноябре 2020-го, поскольку новые буровые работы не будут генерировать объемы топлива, достаточные для компенсации снижения добычи из существующих скважин. EIA ожидает, что буровая активность повысится позже в 2021 году, что приведет к тому, что добыча нефти в США достигнет 11,3 млн баррелей в сутки в IV квартале 2021-го.