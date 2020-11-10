Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Московскому Кредитному Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba3», сохранив «стабильный» прогноз по рейтингу. Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка подтверждены на уровне «b2». Список других рейтинговых действий и ссылка на полный список действующих рейтингов МКБ приводятся в релизе Moody's.

Подтверждение рейтингов и оценок МКБ обусловлено его относительно стабильным финансовым профилем, что отражается, с одной стороны, в постепенном сокращении высокорисковых активов (кредитов и ценных бумаг) в абсолютном и относительном выражении, а с другой — в ослаблении показателей достаточности капитала в первой половине 2020 года в результате роста ссудного портфеля и обесценения рубля.

Базовую оценку кредитоспособности банка по-прежнему ограничивают его повышенный аппетит к риску, в частности высокая концентрация кредитного портфеля и портфеля сделок обратного РЕПО (последний по состоянию на 30 июня 2020 года превысил 44% совокупных активов кредитной организации).

В числе прочего в сообщении отмечается, что, как ожидает Moody's, в ближайшие 12—18 месяцев на показатели прибыльности МКБ будет оказывать давление сложная операционная среда в России. Расходы на резервирование будут высокими на фоне негативного влияния экономического спада на качество активов банка. При этом в агентстве полагают, что банк сможет сгенерировать достаточный доход до резервов, чтобы покрыть дополнительные издержки на резервирование, и останется прибыльным в 2020 и 2021 годах.



Депозитные и долговые рейтинги банка на две ступени выше его базовой оценки кредитоспособности, поскольку Moody's учитывает высокую вероятность господдержки МКБ в случае необходимости с учетом его статуса системного значимого банка.