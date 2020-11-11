Число межбанковских карточных Р2Р-переводов (между физическим лицами) за десять месяцев этого года выросло более чем на 40% — со 101,3 млн переводов в январе до 142,7 млн в октябре, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на ЦБ. Также наблюдается рост доли переводов по номеру телефона, которые осуществляются преимущественно через Систему быстрых платежей (СБП). Объем таких переводов достиг 17 млн на 117 млрд рублей.

В банках также отмечают рост доли переводов по номеру телефона в этом году. По словам представителей кредитных организаций, доля СБП-переводов начала расти с июля 2020 года. Однако, как рассказали в нескольких банках, средний чек перевода с карты на карту в этом году практически не изменился с начала года. Следовательно, объем переводов с карты на карту в целом по рынку прибавил около 40%.

По мнению экспертов, банки, у которых растет доля бесплатных переводов через СБП, теряют часть своих комиссионных доходов. Как отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, с учетом того, что в октябре было совершено 142,7 млн р2р-переводов с карты на карту, а средний чек перевода — около 7 тыс. рублей, банки за месяц перевели около 1 трлн рублей. Средняя комиссия по таким переводам составляет около 1,5%, таким образом, банки могли заработать на этом за месяц около 15 млрд рублей. Но поскольку еще 117 млрд рублей прошли через СБП и без комиссии, то банки недополучили около 1,75 млрд.

Банки активно расширяют перечень услуг, которые предоставляют через мобильные банки. Если комиссии разрешат брать, как и планируется уже в конце следующего года, то банки начнут зарабатывать на переводах возросшей аудитории этого сервиса, считает эксперт.