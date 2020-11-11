Банки предложили регулятору создать единое IT-решение для внедрения основных функций в Системе быстрых платежей (СБП), пишут «Известия» . Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в ЦБ. По действующим правилам, банк с лицензией на работу с физлицами должен реализовать весь функционал сервиса СБП последовательно: сначала — переводы между физлицами по номеру телефона (C2C), затем — проведение оплат по QR-коду (С2В). При этом не учитывается количество открытых счетов физлиц в этой кредитной организации и обороты по ним, отмечается в письме.

Малые и региональные организации также обратили внимание, что закупка оборудования и ПО для СБП, обучение сотрудников и доработка пользовательского приложения стоит в среднем 3–5 млн рублей, а в отдельных случаях — более 10 млн. Некоторые кредитные организации предлагают разработать единое IT-решение на базе Национальной системы платежных карт (НСПК), отмечается в письме. Также предлагается допускать банки к участию в интересных им сервисах СБП без привязки к другим функциям, что позволит быстро расширить инфраструктуру системы и развить ее в регионах.

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По правилам ЦБ, если банк с базовой лицензией решил подключаться к СБП, система у него должна работать по общим правилам и стандартам, обеспечивая и переводы между физлицами, и перечисления в адрес компаний, заявили в Банке России. Там подчеркнули, что снижению затрат банков может способствовать использование универсальных мобильных приложений, предлагаемых как НСПК, так и другими участниками рынка.

В банковском сообществе подтвердили, что проблема подключения к СБП небольших организаций обсуждается. Высокая стоимость входа на рынок переводов между физлицами по номеру телефона затрудняет подключение к сервису небольших игроков, так как оно может не окупиться — возврат инвестиций на интеграцию не гарантирован из-за небольшого количества клиентов, пояснили банкиры. По их словам, к СБП можно подключиться либо при наличии внутренних развитых IT-компетенций, либо с помощью внешних IT-интеграторов.