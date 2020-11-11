📰 В Госдуме предлагают внести в Гражданский кодекс нормы, посвященные искусственному интеллекту (ИИ), пишет «Коммерсант» . В частности, предлагается закрепить права на интеллектуальную собственность, включая аудио- и видеоконтент или аналитические материалы, созданные с его помощью, за его разработчиками. Российские компании инвестировали в ИИ 172,5 млн долларов в 2019 году (почти половина расходов приходится на серверное оборудование). Регулирование этой отрасли назрело, но на практике авторство будет сложно разделить между человеком и машиной, предупреждают эксперты.

📰 Полностью «белую» зарплату получают 66% россиян, причем доля официального сектора рынка труда значительно выросла, пишет «Российская газета» , ссылаясь на исследование hh.ru. В 2018 году таких сотрудников было лишь 54%. Картину несколько исказили безработные: пока они состоят на учете в службе занятости и получают пособие, они не могут официально выполнять даже разовые задания за деньги. Поэтому таких тружеников стараются не оформлять.

📰 Негосударственный пенсионный фонд СберБанка нарастил портфель до погашения по пенсионным накоплениям почти до 60%, пишет «Коммерсант» . Таким образом, почти две трети средств оказались защищены от рыночного риска, что, впрочем, предполагает и давление на доходность при росте рынка. Другие крупнейшие НПФ пока не хотят формировать подобные портфели выше 30% от пенсионных накоплений. Подобная стратегия при хорошем управлении может быть использована фондами со сформированным большим объемом средств, которым сложно управлять, но нужно показывать стабильные результаты.

📰 Введенные ограничения нанесут удар по московскому бизнесу, пишет РБК . Мэр Москвы Сергей Собянин подписал во вторник, 10 ноября, указ, согласно которому в Москве с 13 ноября по 15 января 2021 года вводятся дополнительные ограничения. В целом по итогам 2020 года потеря выручки общепита может составить около 50%. Мосстат по итогам девяти месяцев сообщает о падении оборота лишь на 20%, до 119,7 млрд рублей. Для круглосуточных кафе и ресторанов потери составят порядка 10–20% выручки. Ночные клубы пострадают больше: на время после 23 часов у них может приходится до 100% выручки. Также ограничения позволят заполнять кинозалы только на 25% (до этого — на 50%). Загрузка московских отелей может составить от 5% до 25% против 85—95% годом ранее.

📰 Объем выданной с начала 2020 года в России ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн рублей, пишет РБК , ссылаясь на предварительные оценки «ДОМ.РФ» и Frank RG. Это больше, чем было выдано за весь 2018 год, рекордный для ипотечного рынка страны, когда россияне взяли кредитов на 3,01 трлн рублей. В 2019 году объем выданных ссуд составил 2,85 трлн рублей. По прогнозам «ДОМ.РФ», в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.

