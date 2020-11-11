СберБанк с 11 ноября предлагает вклад «Выгодный сезон».

Депозит открывается на срок от трех до 24 месяцев. Доходность составит 3,6—4% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Оформить депозит можно в интернет-банке, мобильном приложении, а также в банкоматах и терминалах до 15 декабря.