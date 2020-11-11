Российский рынок кредитных карт немного восстановился в III квартале после падения из-за пандемии во II квартале 2020 года. Согласно данным исследования «Тинькофф», в июле в условиях продолжающихся ограничений рынок застыл на месте, в августе показал крупнейший после января месячный прирост в 2020 году — 28,5 млрд рублей (в январе был рост на 31,1 млрд), а в сентябре вырос на скромные 8,5 млрд. В итоге увеличение задолженности по кредитным картам за III квартал составило 37 млрд рублей, с начала года рынок увеличился на 42,2 млрд. По состоянию на 1 октября 2020 года объем рынка составил 1,637 трлн рублей.

Относительное изменение за квартал составило плюс 2,3%, за год рынок вырос на 2,6%.

Как показывает исследование, СберБанк сократил долю рынка с 44,6% во II квартале текущего года до 44,5% в III квартале. «Тинькофф» сохранил долю в 13,5% (второе место). Доля занимающего третье место Альфа-Банка увеличилась на 0,5 процентного пункта до 11,2% на 1 октября. На четвертом месте находится ВТБ с долей 6,4% (против 6,5% во II квартале). Совкомбанк (шестое место) увеличил долю на 0,8 п. п. до 4,1%. Банки «Русский Стандарт» и «Восточный» потеряли 0,2 п. п. и 0,3 п. п.: они на пятом и седьмом местах соответственно с долями 4,5% и 3,6%. В топ-десятку игроков рынка кредитных карт также входят ОТП Банк, Почта Банк и Райффайзенбанк.

Общее количество кредитных организаций с портфелем свыше 1 млрд рублей составило 30 (в предыдущем квартале — 31: Киви Банк выбыл из списка после продажи портфеля карт рассрочки «Совесть» Совкомбанку). Их совокупная доля рынка по-прежнему составляет 99,6%.

В III квартале 2020 года лидером по росту на рынке кредитных карт в очередной раз стал СберБанк, который увеличил портфель на 14,3 млрд рублей до 728 млрд. Второе место по приросту показал Совкомбанк, портфель которого вырос на 13,9 млрд рублей и достиг 66,5 млрд. Замыкает тройку лидеров по приросту портфеля Альфа-Банк (плюс 12,4 млрд рублей за три месяца) с общим объемом 183,5 млрд. Также заметный рост показали «Тинькофф» (портфель увеличился на 6 млрд до 221,5 млрд рублей) и ВТБ (прирост на 1,7 млрд до 105 млрд).

Больше всего портфель сократился у банка «Восточный» — на 4 млрд рублей за квартал до 59,7 млрд.



Исследование подготовлено аналитиками «Тинькофф» на основании данных Банка России. Учтена только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).