Российские фондовые индексы растут в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,52% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 3 014,31 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,08% до отметки 1 246,14. К 10:08 рост ускорился до 0,63% и 1,31% соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение текущей недели, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… могут предпринять попытки роста в связи с сохранением преимущественно оптимистичных настроений за рубежом и новых локальных максимумов нефтяных цен. Тем не менее краткосрочные драйверы повышения начинают ослабевать. В СМИ появилась информация о намерении США ввести дополнительные санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами, при завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». В MSCI при этом включили в индекс MSCI Russia бумаги Mail.ru и исключили акции ММК, что наверняка повлияет на динамику указанных эмитентов в течение сессии», — пишет эксперт.