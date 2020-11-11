Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:02 мск понизился на 37 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 28 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:12 мск курс доллара составил 76,13 рубля (минус 42 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 40 копеек и составил 90 рублей.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, если в среду стоимость нефти удержится выше 43,5 доллара за баррель, то увидим очередной тест рублем уровня 76 рублей за доллар и падение американской валюты до 75,5 рубля. Сопротивлением выступает уровень 77,15 рубля за доллар, пояснял эксперт.

«Особых поводов нет ни для роста, ни для ослабления российской валюты. Поддержкой по паре доллар/рубль является район 76—76,2, в случае пробития которого будет открыта дорога к стратегической цели временного укрепления рубля – отметке 75 рублей за доллар. Но пока сегодня мы не видим поводов даже для пробития ближайшей поддержки», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.