Удачным для совершения крупных покупок прошедший октябрь посчитали 23% россиян, в то время как 62% придерживаются обратного мнения. Такие данные тематического исследования представил Всероссийский центр изучения общественного мнения .

В октябре доля тех, кто считает нынешнее время удачным для кредитования, составила 13%. При этом 77% россиян считают настоящий момент не лучшим временем для того, чтобы взять кредит.

Свободные деньги лучше положить в банк, полагают 36% россиян. Не согласны с ними и считают, что деньги из банка лучше забрать, 46% респондентов.

Россияне придерживаются сберегательного образа жизни: 70% считают, что лучше тратить по минимуму, оставляя на будущее. Между тем 21%, напротив, думают, что зарплату или пенсию нужно вложить побыстрее в необходимые покупки, а сбережения — во что-то ценное.

У 65% россиян есть сбережения, в основном они хранят их в рублях (61%), долларах (8%) и евро (6%). Утверждают, что у них нет сбережений, 35%. За период пандемии значительное изменение в соотношении тех, у кого есть сбережения, и тех, у кого их нет, наблюдалось только в мае (43% сообщали, что у них нет сбережений), после чего тренд вернулся к стандартным значениям.



Исследование также показало, насколько пристально россияне сейчас следят за валютными курсами; респонденты спрогнозировали курс доллара на обозримую перспективу.