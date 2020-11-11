Банк «Кубань Кредит» ввел новую карту «Оптимум».

Ее выпуск осуществляется бесплатно. Стоимость обслуживания карты составляет 99 рублей в месяц; оплата не взимается при условии выполнения операций безналичной оплаты товаров или услуг на сумму более 10 тыс. рублей.

Снять наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно. В банкоматах других кредитных организаций комиссия не взимается при снятии до 20 тыс. рублей в месяц, а при более значительных суммах составляет 1,2%, минимум 150 рублей.

По продукту предусмотрен кешбэк в размере 1% от любых покупок. Максимальная сумма возврата — 1 тыс. рублей в месяц.

Также по карте начисляется процент на остаток средств от 30 тыс. рублей в размере половины ключевой ставки ЦБ.



«Ключевая ставка ЦБ на сегодня составляет 4,25% годовых», — напоминает эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.