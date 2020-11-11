Партия «Коммунисты России» обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января, с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«От имени центрального комитета партии «Коммунисты России» прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», — написал в своем обращении председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Отмечается, что на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин.

По мнению партии, неизбежные неудобства, которые вызывают подобные меры, могут быть компенсированы как выплатами из бюджета, которые гарантируют гражданам достойное существование на вынужденных каникулах, так и возможностью провести больше времени со своими семьями, детьми, престарелыми родителями, уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту.

Руководители регионов имеют право самостоятельно принимать решения по введению ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки; в этой связи предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне избыточно, считает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова.

По мнению первого заместителя главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, продлевать новогодние каникулы не следует, так как это будет непосильно для экономики. При этом нужно соблюдать ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, подчеркнул он.



Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков назвал идею продлить зимние каникулы демагогической. «Каким образом можно сейчас представлять, что будет после 10 января? Если «Коммунисты России» обладают такими прогностическими способностями, им нужно работать не в партийной сфере, а в сфере биржевой игры, прогнозирования курса доллара. Это <...> предложение, которое никак не связано с реальной ситуацией, которая может быть после 10 января в России», — прокомментировал он.