Игорь Артемьев распоряжением Кабмина РФ освобожден от должности руководителя Федеральной антимонопольной службы и назначен помощником председателя правительства Михаила Мишустина. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте ФАС.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о возможности такого кадрового решения.

Артемьев возглавлял ФАС с 2004 года.

Его преемником во главе ведомства стал Максим Шаскольский, свидетельствует информация на сайте Кабмина.

«Назначить Шаскольского Максима Алексеевича руководителем Федеральной антимонопольной службы», — указано в распоряжении правительства .



На сайте администрации Санкт-Петербурга сегодня сообщается , что «Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга». В ФАС уточняют , что Шаскольский в этой должности отвечал за решение вопросов в области энергетики и тарифного регулирования.

Новый руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, фото с сайта ФАС