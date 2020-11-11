Общие сборы страховой компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») за девять месяцев 2020 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысили 15,4 млрд рублей. В III квартале 2020 года сборы компании увеличились на 15,3% по сравнению со II кварталом и составили 5,4 млрд, превысив также сборы I квартала.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), за девять месяцев 2020 года «Капитал Life» подтвердила свое лидерство в России по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни: в компании обслуживается более 612 тыс. клиентов по НСЖ, это более 40% от всего рынка накопительных договоров в стране. Общие выплаты компании за девять месяцев 2020 года превысили 30,7 млрд рублей.

Агентская сеть «Капитал Life», действующая в большинстве регионов России, насчитывает к III кварталу более 7 тыс. человек, это самая большая агентская сеть на российском рынке страхования жизни, по данным Банка России.

Генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич так прокомментировал результаты компании: «Мы продолжаем развивать продажи накопительного страхования жизни через нашу агентскую сеть. Благодаря активной работе наших финансовых консультантов по всей стране в обычном и удаленном режиме, мы увеличили динамику сборов и долю рынка, продемонстрировав максимальные показатели в течение года».

По данным ВСС, общий объем премии на рынке страхования жизни за девять месяцев 2020 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 320 млрд рублей. Наибольшую положительную динамику из значимых сегментов показало накопительное страхование жизни на уровне +29%.

«Накопительное страхование жизни — стратегически важный вид для нашей компании — продолжает демонстрировать уверенный рост в целом по рынку: в общих сборах страховщиков жизни доля НСЖ по сравнению с прошлым годом увеличилась с 24% до 29%. Также продолжают расти выплаты компаний, которые стали рекордными для нашей отрасли и превысили 148 миллиардов рублей. Кроме того, резервы страховщиков жизни — 1,2 триллиона рублей — превышают на сегодня резервы классических страховых компаний, — отметил Евгений Гуревич. — Растущие объемы резервов и выплат демонстрируют, что страхование жизни — один из самых надежных и устойчивых сегментов отечественного финансового рынка, эффективно защищающий интересы миллионов россиян».