Минтруд России прогнозирует рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 14 176 рублей к 2023 году. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Что касается нашего расчета, 2023 год <...> — МРОТ, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доли 42 (процента. — Прим. ред.)», — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

Миронов: справедливый МРОТ для России не может быть меньше 50 тыс. рублей В РФ необходимо рассчитывать МРОТ на уровне половины от зарплат среднего класса, считает председатель партии «Справедливая Россия».

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 28 октября рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Согласно документу, со следующего года эти показатели будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.