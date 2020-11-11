«Тинькофф» запустил Tinkoff Pro — финансовую подписку, которая позволит клиентам пользоваться продуктами и привилегиями экосистемы «Тинькофф» и ее партнеров на специальных условиях. Об этом накануне объявили в Тинькофф Банке.

Первый месяц подписки Tinkoff Pro бесплатный, со второго она стоит 199 рублей в месяц. Подключить ее можно в суперприложении «Тинькофф»: в разделе «Еще» есть вкладка «Бонусы», далее — «Подписки». Tinkoff Pro в течение суток появится у всех клиентов «Тинькофф», указывал банк во вторник.

В рамках Tinkoff Pro предлагаются:

Повышенный доход от сбережений. Подписчики Tinkoff Pro получают до 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% по новому вкладу в рублях (ставки без подписки — 3% и до 4,5% соответственно). Из отдельного релиза «Тинькофф» следует, что аналогичные повышенные процентные ставки предлагаются и в рамках подписки Premium (о ней см. ниже), а ставка по вкладу на срок от 12 до 24 месяцев в долларах с подпиской Premium составит 1,2% (без подписки — 0,7%). Изменения затрагивают вклады и накопительные счета, открытые или пролонгированные 10 ноября и позже.

Бесплатная мобильная связь. В подписку входят 600 бесплатных минут на «Тинькофф Мобайле». Если абонент покупает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут.

Бесплатное обслуживание и оповещение об операциях. Кредитные карты Tinkoff Platinum (со стоимостью обслуживания до 590 рублей в год), дебетовые карты Tinkoff Black (со стоимостью до 99 рублей в месяц) становятся бесплатными. На обслуживание специализированных и кобрендовых карт, например All Airlines, All Games, Tinkoff Drive, «S7 — «Тинькофф», клиенты получают скидку в 50%. При включении подписки Tinkoff Pro оповещение об операциях по всем картам клиента становится бесплатным.

Расширенные лимиты кешбэка. Максимальный кешбэк по карте Tinkoff Black составит 5 тыс. рублей в месяц (вместо 3 тыс.), по картам Tinkoff Platinum, All Games, All Airlines и Tinkoff Drive — 10 тыс. бонусов или миль (вместо 6 тыс.). Увеличится кешбэк в «Тинькофф Путешествиях»: за покупку авиабилетов вернется до 7%, за бронирование отелей — до 10%. До 15% составит кешбэк за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы «Тинькофф» (для клиентов без подписки — 5%). Количество категорий повышенного кешбэка (от 3% до 15%) для выбора увеличится с шести до семи, из них клиент каждый месяц выбирает нужные именно ему три категории.

Повышенный лимит по переводам на карты других банков (он увеличится с 20 тыс. до 50 тыс. рублей).

Персональные спецпредложения в «Тинькофф Таргет» с повышенным кешбэком. Клиентам Tinkoff Pro будут доступны расширенные персональные подборки с повышенным кешбэком (до 70%) в разделе «Спецпредложения» (от российских товарных брендов и компаний на основе Tinkoff Reco). Первым партнером по повышенному кешбэку в рамках Tinkoff Pro стала платформа goods.ru, объединяющая ведущие интернет-магазины России.

Увеличенные лимиты на пополнение счета и снятие наличных для предпринимателей и компаний. Tinkoff Pro увеличивает на 100 тыс. рублей лимит на пополнение счета через банкоматы и снятие со счета в «Тинькофф Бизнесе». Опция заработает после запуска и будет доступна всем предпринимателям, которые оформят подписку на свою карту физлица в «Тинькофф».

Повышенный кешбэк на продукты «Тинькофф Страхования». При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других полисов «Тинькофф Страхования» в мобильном приложении «Тинькофф» на карту вернется 7% кешбэком.

Видеоподписка. Подписчики Tinkoff Pro могут на особых условиях воспользоваться новой партнерской подпиской «Видеосервисы» от «Тинькофф». Она дает доступ к полным премиальным версиям подписок трех крупнейших видеосервисов Рунета: Ivi, Amediateka и Start (около 100 тыс. фильмов и сериалов). Общая стоимость видеоподписки (в которую уже включена подписка Tinkoff Pro) — 648 рублей в месяц. В ближайшее время будет объявлено о новых российских и международных партнерах в тематических подписках Tinkoff Pro.

Одновременно с Tinkoff Pro запускается расширенная версия подписки — Tinkoff Premium. Помимо действующих условий, она позволяет обладателю любой банковской карты «Тинькофф» получить привилегии, предусмотренные для владельцев премиальных карт: повышенный лимит на переводы, увеличенный размер кешбэков, консьерж-сервисы, вызов автоконсьержа, проход в бизнес-залы аэропортов, страхование выезда за рубеж для всей семьи и др.

После подключения подписки Tinkoff Premium действующим клиентам обслуживание любых расчетных и кредитных карт «Тинькофф» становится для них бесплатным. Подписка Tinkoff Premium будет автоматически подключена владельцам премиальных карт All Airlines Black Edition (дебетовых и кредитных), Tinkoff Black Metal, «ФизТех Black Edition», «ЦСКА Black Edition» (дебетовых).

Лимит на бесплатные переводы с карт «Тинькофф» на карты других банков составит 100 тыс. рублей.

Также пользователи Tinkoff Premium смогут получить кешбэк в 20% за оплату лайфстайл-сервисов в приложении «Тинькофф» с лимитом до 6 тыс. рублей по каждому из сервисов. Кешбэк за покупку любого страхового продукта через суперприложение «Тинькофф» для пользователей подписки Tinkoff Premium составит 15%. Также в подписку входят бесплатные безлимитные звонки от «Тинькофф Мобайла» на территории всей России. При поездках по Европе пользователи этой подписки получат 1 ГБ Интернета в месяц.



Подписка Tinkoff Premium будет бесплатной при выполнении ряда условий, аналогичных условиям бесплатного обслуживания премиальной карты по тарифу. В иных случаях стоимость составит 1 990 рублей в месяц.

