Банк России установил официальные курсы валют на 12 ноября.

Курс доллара снизился на 19,03 копейки, составив 76,2075 рубля (76,3978 рубля на 11 ноября). Курс евро понижен на 30,89 копейки до 90,0468 рубля (90,3557 рубля на 11 ноября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,17 рубля (минус 38 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,81 рубля (минус 59 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,05—76,45 рубля за доллар и 89,68—90,37 рубля за евро.